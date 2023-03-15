“الأحرار”: ترشح المغرب رفقة اسبانيا والبرتغال لاستضافة المونديال “سابقة في تاريخ كرة القدم”

2023-03-15 / 16:37
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هبة بريس

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بإعلان الملك محمد السادس، في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، كون هذا الترشيح الثلاثي يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي.

وثمن الحزب في بلاغ له هذا القرار، مشيرا بتبني المغرب لشراكات حقيقية مع الدول الصديقة والمجاورة، من خلال تجسير هذه العلاقات بمزيد من الروابط سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو رياضية.

واعتبر الحزب، هذا الترشح أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، وتكريسا لجيل جديد من التعاون والشراكات يعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية، ويجسد كما قال جلالة الملك في رسالته بكيغالي، “أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.

وشدد الحزب على انخراطه الدائم في هذا المسار الذي يقوده جلالة الملك، والذي من خلاله يولي عناية خاصة للرياضة والرياضيين وطنيا وقاريا ودوليا، وهو ما يعكس إيمان جلالته القوي بالأهمية التي يكتسيها هذا القطاع، الذي أضحى مدخلا من مداخل تحقيق التنمية ومجالا خصبا للاستثمار، وآلية للترويج للمملكة كوجهة سياحية ورافدا للإشعاع الدبلوماسي. كما يؤكد الحزب عزمه من جميع المواقع، سواء أكانت حزبية أو سياسية، على مضاعفة الجهود، في إنجاح وتنزيل تصورات جلالته في جميع المجالات.

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