اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

قات.لو شرطي البيضاء كانوا يخططون لعمل إرهاب.ي ب”مسدسه الوظيفي”

2023-03-15 / 14:26
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد.

وأضاف ذات البلاغ، أن المسدس الوظيفي للشرطي الراحل، تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمارك الجرف الأصفر توجه ضربة موجعة لشبكات ترويج الوقود خارج القانون

جمارك الجرف الأصفر توجه ضربة موجعة لشبكات ترويج الوقود…

2023-03-15 / 17:20
Photo of الناظور.. توقيف شخص بميناء بني انصار متورط في التهريب الدولي للمخدرات

الناظور.. توقيف شخص بميناء بني انصار متورط في التهريب…

2023-03-15 / 17:10
Photo of نقابة الصحافة تهدد بفضح المقاولات المتماطلة في صرف “الزيادة في الأجور”

نقابة الصحافة تهدد بفضح المقاولات المتماطلة في صرف “الزيادة…

2023-03-15 / 17:03
Photo of وجدة.. توقيف شخص متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال

وجدة.. توقيف شخص متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل…

2023-03-15 / 16:05
Photo of عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

2023-03-15 / 13:55
Photo of أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي الحسنية من مساطير المنح ؟؟

أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي…

2023-03-15 / 12:46
Photo of الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها في وجه المصلين

الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها…

2023-03-15 / 12:35
Photo of أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي

أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2023-03-15 / 12:10
Photo of أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية

أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع…

2023-03-15 / 11:49
Photo of آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

2023-03-15 / 11:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق