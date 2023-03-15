هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف

هبة بريس - وكالات

دخل النرويجي إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعد تسجيله 5 أهداف لفريقه مانشستر سيتي في شباك لايبزيغ الألماني.

اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بسباعية نظيفة كان للنرويجي حصة الأسد فيها بتسجيله لخمسة أهداف.

وبات هالاند أسرع وأصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أكثر من 30 هدفاً، بحسب ما نشر حساب النادي الإنجليزي على “تويتر”.

وأصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة، ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، وفق ما أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصاءات والبيانات.

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