الرباط.. أساتذة اللغة العربية بالمدسة العليا للأساتذة يطالبون رئاسة الجامعة بالتدخل

هبة بريس - الرباط

عبر أساتذة شعبة اللغة العربية وادابها بجميع مسالكها بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، عن تنديدهم بالاختلالات الإدارية والتنظيمية والبيداغوجية.

وحمل الأساتذة في بيان استنكاري لهم، المسؤولية لمدير المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ونائبته المكلفة بالشؤون البيداغوجية.

وطالب الأساتذة، رسائى الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتجاوزها قصد إنجاح الورش الوطني للاجازة في التربية.

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