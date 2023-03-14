وصول شخص داخل الأمتعة الى لندن.. يستنفر سلطات مطار طنجة الدولي

هبة بريس - مكتب طنجة

خلف تسلل شخص إلى داخل عنبر شحن الأمتعة بطائرة تابعة لشركة “ريان إير “الجوية، ووصوله الى العاصمة الانجليزية لندن ، استنفارا كبيرا بمطار طنجة الدولي .

وبحسب مصادر عليمة فقد كانت الطائرة متوقفة بمدرج مطار إبن بطوطة بطنجة قيل ان يتمكن الشخص من عبور المدرج، و السفر على مثن الطائرة دون أن ينتبه اليه أحد .

وفور وصول الطائرة الى مطار stansted بلندن تم ضبط الشخص داخل الامتعة ، حيث تباشر مصالح الأمن والدرك الملكي بمطار طنجة التحقيقات للوصول الى هوية هذا الشخص.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 3 1