48448 وفاة.. تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال

2023-03-14 / 13:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مساء الاثنين، أن أكثر من 6.6 ألف شخص ممن قضى في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي هم مواطنون أجانب، معظمهم من السوريين.

وقال الوزير: “في الوقت الحالي، هناك 48448 حالة وفاة معروفة، وبلغ عدد المواطنين الأجانب الذين لقوا حتفهم نتيجة الزلازل 6660 شخصًا”، مشيرا إلى أن “هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا السوريون”.

هذا ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 10 محافظات من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

ووفقاً لبيان صادر عن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بلغ عدد القتلى في الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري 3513 شخصاً، وأصيب 7396 آخرون.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا.

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