FILE PHOTO: A French police officer stands near the Opera Bastille where a suspect in a stabbing attack near the former offices of the magazine Charlie Hebdo was arrested in Paris, France September 25, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

كندا.. مق.تل شخصين وإصابة 9 إثر حادثة دهس

2023-03-14 / 09:27
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الكندية أن رجلين لقيا مصرعهما في كندا وأصيب تسعة آخرون من المارة عندما صدمتهم شاحنة مساء أمس الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم شرطة كيبيك، هيلين سانت بيير، لوكالة “فرانس برس” للأنباء إن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما قد ألقى القبض عليه ويجري التحقيق معه فيما إذا كان قد دهس الناس عمدا في بلدة أمكي شمالي كيبيك.

وقالت المتحدثة: “كل شيء يشير إلى أن هذا حدث منعزل. لم يعد هناك خطر في المنطقة ومشتبه به واحد فقط”.

وأعمار حالتي الوفاة في الستينيات والسبعينيات من العمر على التوالي. وقالت الشرطة إن من بين الجرحى ثلاثة أطفال، واثنان من الجرحى في حالة خطيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة صدمت عدة أشخاص على رصيف، ثم واصلت مسافة 400 إلى 500 متر أخرى على طول الطريق، وأصابت المزيد من الناس.

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