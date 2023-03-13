لأول مرة بالدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينظم إفطارا جماعيا على ملعبه في رمضان

2023-03-13 / 22:57
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة إفطار جماعي للمسلمين خلال شهر رمضان، في الـ26 من آذار / مارس الجاري، في ملعب “ستامفورد بريدج” معقل الفريق اللندني.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الإفطار سينظم داخل ملعب ستامفورد بريدج، وسيكون الحدث الأكبر في المملكة المتحدة.

وأضاف تشيلسي، أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين سيكونون مدعوين لحضور الإفطار برفقة طاقم عمل النادي.

وقال سيمون تايلور، رئيس مؤسسة تشيلسي الخيرية: “يسعدني الإعلان عن الإفطار المفتوح جنبا إلى جنب مع مشروع الخيمة الرمضانية، فخورون للغاية بكوننا أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز ينظم مثل ذلك الحدث”.

وأضاف: “الاحتفال بشهر رمضان ومجتمعنا المسلم هو جانب مهم من عملنا في تعزيز التسامح الديني، وأنا أتطلع إلى الترحيب بالجميع يوم الأحد 26 مارس”.

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