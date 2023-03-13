التزام مغربي برازيلي بتعزيز حقوق الإنسان

2023-03-13 / 22:08
0
هبة بريس

أعرب المغرب والبرازيل عن التزامهما بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف، عشية المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان ، الذي سينظم في الأرجنتين في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وخلال تبادل وجهات النظر بين المغرب والبرازيل بشأن الأجندة الدولية لحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في هذا المجال، حرص البلدان على “تنسيق مواقفهما بخصوص مختلف القضايا الهامة في جدول الأعمال متعدد الأطراف لحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الجاليات المهاجرة ، وضحايا كراهية الأجانب والميز العنصري ، والهجرة بسبب المناخ ، وحقوق المسنين “.

وبهذه المناسبة ، أعرب المغرب والبرازيل ، وهما البلدان اللذان لديهما الكثير من أوجه التشابه ويتقاسمان نفس التحديات في الفضاء متعدد الأطراف، عن رغبتهما في العمل معًا على المستوى متعدد الأطراف وتجويد التنسيق بينهما من أجل خدمة تعزيز حقوق الإنسان.

وبالفعل ، فإن البلدين اللذين استضافا النسختين الأوليين من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، على التوالي في 2013 و 2014، ملتزمان بالعمل معًا خلال هذا المنتدى حتى يكون المغرب والبرازيل في طليعة تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، في أفق نظام دولي أكثر توازناً.

وتهدف هذه الرؤية في نهاية المطاف إلى الاستجابة للحاجة إلى اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان، وذلك لتحديث النظام الدولي لحقوق الإنسان.

وقد تم التعبير عن هذه الرغبة خلال لقاء بين الوزير البرازيلي لحقوق الإنسان والمواطنة، سيلفيو الميدا ، وسفير المغرب في برازيليا، نبيل الدغوغي ، الذي عبر بالمناسبة عن التزام المغرب والبرازيل بتعزيز حقوق الإنسان في إطار دينامية تملك من قبل جميع البلدان وفتح جدول الأعمال للجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والبيئية والرقمية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المبادلات التجارية مع إسبانيا : الاتحاد الأوروبي ينتقد “عقبات الجزائر”

المبادلات التجارية مع إسبانيا : الاتحاد الأوروبي ينتقد “عقبات…

2023-03-13 / 23:23
Photo of مسؤولة أممية تسلط الرباط الضوء على مختلف إنجازات المغرب في مجال التنمية

مسؤولة أممية تسلط الرباط الضوء على مختلف إنجازات المغرب…

2023-03-13 / 19:31
Photo of اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن عاليا موقف الملك من القضية الفلسطينية

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تثمن عاليا موقف الملك…

2023-03-13 / 16:56
Photo of بلاغ “الديوان الملكي”.. وهبي يدعو أعضاء “البام” إلى عدم التعليق

بلاغ “الديوان الملكي”.. وهبي يدعو أعضاء “البام” إلى عدم…

2023-03-13 / 15:29
Photo of الملك مبرقا البابا فرانسيس: “نقدر جهودكم ومساعيكم الخيرة في نصرة القيم الإنسانية”

الملك مبرقا البابا فرانسيس: “نقدر جهودكم ومساعيكم الخيرة في…

2023-03-13 / 14:50
Photo of وهبي: مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا ونريد أن يحترمه الغرب

وهبي: مفهوم الأسرة مقدس في ديننا وثقافتنا ونريد أن…

2023-03-13 / 14:38
Photo of بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

بنكيران يوجه “البيجيديين” بعدم التعليق على بلاغ “الديوان الملكي”

2023-03-13 / 13:27
Photo of انتخاب المغرب عضوا بمكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين

انتخاب المغرب عضوا بمكتب المنتدى الدولي للشباب البرلمانيين

2023-03-13 / 10:33
Photo of الديوان الملكي يرد على “البيجيدي”: السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص الملك

الديوان الملكي يرد على “البيجيدي”: السياسة الخارجية للمملكة من…

2023-03-13 / 09:15
Photo of مباحثات بين ميارة ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

مباحثات بين ميارة ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين

2023-03-12 / 21:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق