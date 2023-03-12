“ملف الهجرة والحدود البحرية” ..رئيس حكومة جزر الكناري المحلية يزور المغرب
هبة بريس - الرباط
يرتقب أن يحل رئيس حكومة جزر الكناري المحلية، أنخيل فيكتور توريس، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية بالمغرب، رفقة وفد وزاري .
ونقلت وسائل اعلام اسبانية، عن تصريح للناطق الرسمي باسم حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، عقب أشغال مجلس الوزراء، انعقد الخميس الماضي، في لاس بالماس.
وستكون على طاولة المناقشة العديد من القضايا التي تهم المغرب وجزر الكناري، أبرزها “ترسيم الحدود البحرية، الصيد البحري، التواصل، تحسين الاتصالات البحرية والجوية، وملف الهجرة .
وكان المغرب قد صادق في يناير 2020، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في 30 مارس 2020.
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8 تعليقات
بالفعل الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء لهذا يجب الحد منها حتى لانعرض ابنائنا وبناتنا إلى التهلكة..
نتمنى من هذا الوفد الإسباني أن يجدوا حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر ..
البطالة هي المسبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء .
من أجل لقمة العيش يلتجئ الشباب إلى الهجرة السرية ويضحي بنفسه إلى التهلكة.
لا أعرف كيف يفكرون الشباب بالهجرة السرية ويتركون بلدهم على العلم ان بلدنا فيه الخيرات وعلى سبيل المثال: الفوسفاط ولدينا شركات هامة وكبرى..
نريد استرجاع اراضينا المغتصبة من طرف الإستعمار الإسباني ومدينة سبتة ومليلية المحتلتين.
لاندري لما هؤلاء الآباء و الأمهات يتركون ابنائهم يعرضون أنفسهم إلى التهلكة ويلجؤون إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت.
كلنا نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجرة السرية التي بسببها ذهبوا شبابنا وشباتنا الى تعرض حياتهم الى الموت..