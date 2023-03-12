“ملف الهجرة والحدود البحرية” ..رئيس حكومة جزر الكناري المحلية يزور المغرب

هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يحل رئيس حكومة جزر الكناري المحلية، أنخيل فيكتور توريس، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية بالمغرب، رفقة وفد وزاري .

ونقلت وسائل اعلام اسبانية، عن تصريح للناطق الرسمي باسم حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، عقب أشغال مجلس الوزراء، انعقد الخميس الماضي، في لاس بالماس.

وستكون على طاولة المناقشة العديد من القضايا التي تهم المغرب وجزر الكناري، أبرزها “ترسيم الحدود البحرية، الصيد البحري، التواصل، تحسين الاتصالات البحرية والجوية، وملف الهجرة .

وكان المغرب قد صادق في يناير 2020، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في 30 مارس 2020.

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