للتنديد بقمع النظام العسكري الجزائري..”القبايل” تدعو إلى مسيرة حاشدة في باريس

2023-03-11 / 18:19
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هبة بريس - الرباط

يعتزم “تجمّع العمل من أجل منطقة القبايل” ، تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس يوم غد الأحد ، وذلك للتنديد بالقمع والترهيب الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري في حق الشعب القبايلي .

ؤاصبحت حركة “تحرير القبائل” معروفة على الصعيد الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري.

وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسود” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، تتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.

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