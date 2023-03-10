بونو: اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما

هبة بريس _ رياضة

كشف ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ، إن المدرب وليد الركراكي “نجح في إنهاء العقدة التي كانت لدينا والرسالة كانت واضحة عما يجب القيام به”، على اعتبار أن “البعض منا يلعب في أندية رائعة لذلك لم يكن هناك عذر ألا نكون في نفس مستوى خصومنا”.

واشار بونو في حوار نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني، أن المدرب “لم يكن لديه الكثير من الوقت لذلك أعطانا 3 أو 4 نقاط تكتيكية كان علينا تتبع ذلك، علمنا أننا إذا اتتبعناها كنا سنكون أقرب للفوز من الخسارة، واستجاب الفريق لتوقعات المدرب، ولكن هناك أيضا الموهبة وهي التي ساعدتنا”.

واكد حارس عرين “الأسود” إلى أن اللعب مع المنتخب المغربي كان حلما منذ الطفولة، ولطالما أردت السير على خطى بادو الزاكي، الذي كان حارس مرمى رائعا في المغرب وأفريقيا وكذلك أوروبا، حسب تعبيره.

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