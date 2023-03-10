في أول الوديات بعد المونديال.. الركراكي يحسم في لائحة الأسود لمبارتي البرازيل و البيرو

2023-03-10 / 11:01
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هبة بريس ـ رياضة

ينتظر الجمهور المغربي بشغف كبير الظهور الأول لأسود الأطلس بعد الأداء المثالي و التاريخي للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم التي أجريت بدولة قطر قبل حوالي ثلاثة أشهر.

و تقرر أن يعقد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني يوم الاثنين 13 مارس 2023 ندوة صحافية بمركب محمد السادس لكرة القدم، للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لمعسكر النخبة الوطنية.

هذا المعسكر الإعدادي ستتخله مباراتين وديتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي البرازيل بالملعب الكبير بطنجة في 25 مارس 2023 والبيرو يوم 28 مارس 2023 بمدريد.

و تقرر أن تنطلق الندوة الصحافية للناخب الوطني الاثنين القادم على الساعة 11 صباحا و سيتم من خلالها الكشف رسميا عن لائحة الأسود التي يتوقع أن تشهد استدعاء بعض الوجوه الشابة و الجديدة.

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