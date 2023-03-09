Special police forces are seen during an operation at the Otto Hahn School in the Jenfeld district of Hamburg, northern Germany on February 1, 2022, after a youth armed with a firearm is said to have gained access to the school. (Photo by DANIEL REINHARDT / AFP)

مق—تل “عدة أشخاص” في إطلاق نار بهامبورغ الألمانية

2023-03-09 / 23:41
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.

وقالت الشرطة عبر تويتر: “تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل”، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقلت رويترز عن صحيفة “بيلد” الألمانية قولها إن سبعة أشخاص قتلوا وثمانية آخرين أصيبوا في إطلاق نار استهدف كنيسة تابعة لطائفة شهود يهوه في هامبورغ.

وأشارت الشرطة في المدينة إلى أن الدافع وراء الهجوم ليس معروفا بعد

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