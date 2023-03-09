حكيم زياش

الكشف عن سبب إبعاد المغربي زياش عن تشكيلة تشيلسي

2023-03-09 / 20:44
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية عن السبب الذي دفع بغراهام بوتر، مدرب تشيلسي ، إلى استبعاد الدولي المغربي حكيم زياش، من التشكيلة الأساسية التي واجهت ليدز يونايتد وبوروسيا دورتموند، في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وجاء استبعاد بوتر لزياش حسب صحيفة “دبلي تلغراف” بسبب سوء سلوك المغربي في مباراة توتنهام، بعد أن تشاجر زياش مع إميرسون وحصل على البطاقة الحمراء، قبل أن يعود الحكم إلى الـ”فار” ويُلغي الطرد مع توجيه إنذار للاعب.

وتلقى بوتر حسب الصحيفة التشجيع والدعم من تود بويلي، مالك النادي، بعد الطريقة التي تعامل بها المدرب مع حكيم زياش وميخايل مودريك، باستبعادهما من التشكيلة الأساسية في مباراتي ليدز يونايتد و دورتموند.

يُذكر أن زياش حظي بدقائق أكثر للعب مع تشيلسي في الفترة التي تلت سوق الانتقالات الشتوية الماضي، بعد الجدل التي تسببت فيه إدارة النادي اللندني بعدم إكمال صفقة انتقال المغربي إلى باريس سان جيرمان في آخر أنفاس الميركاتو

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