عبد الواحد لفتيت

“لفتيت” يوقف قائد بسطات ويحيله على المجلس التأذيبي

2023-03-08 / 20:33
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، أنهى مهام قائد قيادة سيدي حجاج دائرة ابن احمد الجنوبية التابعة لاقليم سطات، وإحالته على المجلس التأذيبي.

وحسب ذات المصادر، فإن شكاوى كثيرة توصلت بها عمالة اقليم سطات من مواطنين تتعلق بسوء التدبير وعدم التعامل باللباقة والتواصل الفعال مع المرتفقين، ناهيك عن وجود شبهات تتعلق بالرشوة من أجل تمكينهم من وثائقهم الادارية.

ويذكر، أن فعاليات جمعوية حقوقية سبق لها وأن حذرت من الوضع، وطالبت الجهات المعنية بالندخل لفتح تحقيق في ادعاءات بعض المواطنين ممن اتهموا القائد المعني بتهم تتعلق بتسلمه رشاوى.

وتبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات المعنية كفيلة بالكشف عن ظروف وملابسات توقيف القائد وإحالته على المجلس التأذيبي، ومدى علاقتها بادعاءات ممن اتهموه.

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