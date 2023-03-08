في اليوم العالمي للمرأة.. عقوبات أميركية على مسؤولين وكيانات إيرانية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على العديد من مسؤولي وكيانات النظام الإيراني، لانخراطهم في قمع النشطاء السلمييين، وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق نساء وفتيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وشملت العقوبات 3 شركات إيرانية، وقياداتها، بسبب “تمكينها قوات إنفاذ القانون من القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك العديد من النساء والفتيات”، بحسب بيان للوزارة نشرته على موقعها على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ أيضا إجراءات ضد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، وضد حبيب شاه سافاري، وهو قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى مهدي أميري، وهو مسؤول إيراني كبير انخرط في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت.

كما فرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية، هما علي شارمهالي، المدير العام لسجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، رئيس سجن أرومية المركزي.

وتشتهر سجون إيران بسوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين، وتعاني السجينات على وجه الخصوص من العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بحسب الوزارة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة تم فرضها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، أن “هذه هي الجولة العاشرة من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين السلميين وحرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر 2022”.

وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاك قواعد اللباس الإسلامي في البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0