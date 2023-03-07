الجزائر: وفاة 100 شخص جراء الاختناق بالغاز منذ بداية 2023

هبة بريس - وكالات

كشف مسؤول في جهاز الدفاع المدني في الجزائر ، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 100 شخص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية العام الجاري.

وقال نسيم برناوي، رئيس مكتب رئيس مكتب الإعلام والتوعية بجهاز الدفاع المدني ، للتلفزيون الجزائري الرسمي، إنه جرى إنقاذ 1330 شخصا آخرين من موت محقق خلال نفس الفترة.

وأوضح برناوي أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة خلال شهر يناير الماضي ، و34 حالة وفاة في فبراير الماضي ، و10 حالات في الأسبوع الأول فقط من مارس الحالي.

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