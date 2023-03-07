أشرف حكيمي

صديق حكيمي: “الأمر مدبر وأشرف تعرض للخداع”

2023-03-07 / 11:21
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هبة بريس

كشف برنامج “فييستا” التليفزيوني الإسباني، عن رواية أشرف حكيمي
حول قضيه اتهامه بالاغتصاب، بعد حديثه لأحد أصدقائه.

ونقل البرنامج عن صحيفة “آس الإسبانية”، أن حكيمي تحدث لصديق مقرّب حول اتهامه بالاغتصاب، قائلا بأن الأمر “دُبر له”، و”تعرض للخداع”.

وكشف البرنامج، أن صديق حكيمي والذي لم يتم الكشف عن هويته، قال إن عائلة اللاعب المغربي تعاني من جرّاء انتشار خبر الاعتداء الجنسي.

هذا ووجه المدعي العام في نانتير الفرنسية، يوم الجمعة الماضية، رسميا، تهمة الاغتصاب للمغربي أشرف حكيمي.

وجاء اتهام الادعاء العام، بعد توجه شابه تبلغ من العمر 24 عاما للشرطة للابلاغ عن تعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور، يوم 25 فبراير الماضي.

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