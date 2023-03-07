حكيمي ضمن تشكيلة سان جيرمان في رحلته إلى ميونيخ

2023-03-07 / 09:41
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هبة بريس - وكالات

تعافى المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، من إصابة في الفخذ، واستدعي الإثنين إلى تشكيلة فريقه باريس سان جيرمان المدعوة الى مواجهة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في بافاريا في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

كما شهدت صفوف فريق العاصمة الذي خسر ذهابا على ارضه صفر-1، عودة لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية.

فيما سيغيب مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والمهاجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

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