عطل فني” في تويتر.. و”العمل جار” على إصلاحه

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة تويتر عن حدوث عطل فني أثر على بعض خدماتها على منصتها الشهيرة، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحه.

وكتب حساب خدمة الدعم على تويتر: “بعض أجزاء تويتر لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي. لقد أجرينا تغييرا داخليا كانت له بعض النتائج غير المقصودة. نحن نعمل على هذا الآن وسنشارك تحديثا عندما يتم إصلاحه”.

وواجه مستخدمو الشركة، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك، مشكلات في الدخول على حسابتهم أو استخدام الروابط على المنصة للوصول مواقع الإنترنت الأخرى.

وقال مرصد الإنترنت NetBlocks إن هناك انقاطعات في الخدمة دوليا، وقال إن المشكلة تؤثر أيضا على محتوى الصور والفيديو.

وسجل موقع “داون ديتكتر”، المتخصص في رصد الأعطال المعلوماتية، أكثر من 8000 بلاغ بحدوث عطل.

والأربعاء الماضي، واجه مستخدمو تويتر مشكلات مماثلة في أجزاء كثيرة من العالم. وسجل الموقع ظهرا أكثر من 4200 بلاغ في الولايات المتحدة، وما يزيد عن 1600 في فرنسا.

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