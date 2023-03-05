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“عنصرية” قيس سعيد تدفع ب400 مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء الى مغادرة تونس

2023-03-05 / 18:29
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هبة بريس - وكالات

تواصل دول إفريقيا غرب وجنوب الصحراء ترحيل جاليتها من تونس بشكل طوعي، على خلفية الحملة التي وُصفت بـ”العنصرية” تجاه المهاجرين الأفارقة الجنوب والغرب صحراويين بتونس.

وأعلنت الحكومة الإيفوارية، الأحد 5 مارس/آذار 2023، أنها قامت بترحيل 150 من جاليتها بتونس، من بينهم 45 امرأة و5 أطفال.

وذكرت، في بيان لها مرفق بمقطع فيديو يوثق وصول المرحّلين إلى بلدهم، أن هذه الرحلة تمثل القافلة الأولى من بين 500 إيفواريًا بتونس عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى كوت ديفوار، مشيرة إلى أن الرحلة الأولى كانت بتاريخ السبت 4 مارس/آذار الجاري.

بدورها، أعلنت الحكومة المالية، السبت 4 مارس/آذار 2023، أنها قامت بترحيل 135 شخصًا من جاليتها بتونس، من بينهم 25 امرأة و13 طفلاً، من أصل 260 شخصًا عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم.

ومن جهتها، نظمت غينيا ثاني قافلة ترحيل لجاليتها بتونس، وذلك في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 3 و4 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أن الرحلة الثاني ضمت 48 غينيًا اتخذوا قرار العودة إلى ديارهم طوعًا.

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