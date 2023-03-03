أشرف حكيمي

محامية حكيمي: “موكلي يتعرض لمحاولة ابتزاز”

2023-03-03 / 15:54
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشفت محامية نجم نادي باريس سان جرمان، المغربي أشرف حكيمي، أن موكلها يتعرض ل”محاولة ابتزاز”.

وقالت فاني كولان، في تصريح يومه الجمعة “لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على تصريحاتها”.

وأضافت “يتبين من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن السيد حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز”.

هذا ووجه الادعاء العام بفرنسا، يومه الجمعة، اتهاما رسميا للاعب حكيمي بالاغتصاب.

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تعليق واحد

  1. اخبت حكومة واخبث شعب في العالم هي،فرنسا التي افقرت شعوب افريقيا والان مروا ال ابتزاز المشاهير العربية وأصبح ماكرون هو القاضي وهو المدعي،العام في هذا البلد الماسوني،والذي،يحكمه الماسونيون

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