ق..تلى وجرحى في انهيار ثلجي في كندا

2023-03-02 / 22:12
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هبة بريس _ وكالات

لقي ثلاثة متزلجين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في انهيار ثلجي وقع في غرب كندا، ليرتفع إلى 12 قتيلا إجمالي عدد ضحايا الانهيارات الثلجية لهذا الموسم، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

وقالت الشرطة إن عشرة متزلجين كانوا سوياً ضمن مجموعة حين وقع الانهيار الثلجي ظهر الأربعاء في منطقة منتجع بنما ماونتن على بعد حوالي 160 كيلومترا غرب كالغاري.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقّتها وكالة فرانس برس أنّ الجرحى، وبعضهم في حالة خطرة، نقلوا جوّاً إلى مستشفى في إنفيرمير، ومن المتوقّع أن ينجوا.

وحجبت الشرطة أسماء الضحايا وجنسياتهم في انتظار إخطار عائلاتهم.

وهذا الشتاء هو من بين الأسوأ لجهة الوفيات الناجمة عن انهيارات ثلجية في مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة في أقصى غرب كندا، ومن بين الضحايا شرطيان خارج الخدمة وأخوان أميركيان.

وكانت السلطات الكندية حذّرت في مطلع كانون الثاني/يناير من مخاطر “انهيارات ثلجية كبيرة ومخيفة”.

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