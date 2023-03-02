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إطلاق منصة لمقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

2023-03-02 / 13:47
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هبة بريس

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، عن إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة.

وأوضحت المؤسستان في بلاغ مشترك أن « المجموعة المهنية لبنوك المغرب أقدمت، تحت إشراف بنك المغرب، على إعداد منصة مقارنة أسعار توفر لمستعملي الخدمات البنكية معلومات حول الأسعار التي تطبقها المؤسسات البنكية وكذا تواريخ القيمة الخاصة بمجموعة من العمليات والخدمات الموجهة للزبائن من الأشخاص الذاتيين ».

وأورد المصدر ذاته أنه سيتم وضع هذه المنصة رهن إشارة العموم باللغتين العربية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني: » www.comparatif-tarifs-bancaires.ma »، مضيفا أنه يمكن الولوج إليها عبر الإنترنت على الحاسوب أو على الهاتف المحمول.

وتعرض المنصة الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة البنكية أو على الإنترنيت أو عبر الشبابيك الآلية.

وأضاف البلاغ أن المنصة تعرض أيضا تواريخ القيمة المتعلقة بثمانية عمليات بنكية الأكثر تداولا، مبرزا أنه يمكن للعموم ولوج المنصة بالمجان.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المنصة على نحو يسمح بتطويرها باستمرار من خلال إغنائها بانتظام بمعلومات حول عمليات وخدمات أخرى.

ويندرج إحداث هذه المنصة في إطار التدابير المتخذة لتعزيز شفافية السوق البنكية وتسهيل ولوج العموم لخدمات هذه المؤسسات وفق الشروط المطبقة من طرف مختلف الفاعلين، تشجيعا للمنافسة السليمة وخدمة لمصلحة المستهلك.

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