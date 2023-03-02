هواتف ذهبية عليها أسمائهم.. هدية ميسي لزملائه بالمنتخب الأرجنتيني

هبة بريس - وكالات

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إهداء زملائه في منتخب الأرجنتين والطاقم التدريبي، هدية ثمينة مختلفة، بعد إنجازهم الكبير بتحقيق مونديال كأس العالم 2022.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، قرر ميسي إهداء جميع اللاعبين هواتف آيفون مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط، أنفق عليها أكثر من 200 ألف دولار، وبلغ عدد القطع 35 قطعة.

وأراد قائد الأرجنتين أن يمنح زملائه تذكارا شخصيا لتذكر نجاحهم، وتمثل ذلك بالهواتف الذكية المخصصة من الذهب عيار 24 قيراطا.

وقام نجم باريس سان جرمان بتسلم الهواتف المحمولة في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيشرع في تسليمها لنجوم المنتخب خلال تجمع المنتخب بعد أسبوعين.

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