أسواق سوس…تراجع اسعار بعض الخضر واستقرار في الفواكه

ع اللطيف بركة - هبة بريس

سجلت بعض انواع الخضر والفواكه بأسوق سوس ماسة انخفاض في ثمنها مقارنة مع الاسبوع الماضي، ويرجع المهنيون الى استقرار المناخ، بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها أقاليم الجهة .

ومن ضمن أصناف الخضر التي عرفت انخفاضا في سعرها، الطماطم بحوالي أربعة دراهم والجزر بثلاث دراهم والقرع الاخضر بتراجع وصل الى حدود أربعة دراهم. والبصل بحوالي 3 دراهم ،فيما استقر سعر البطاطس في حدود تسعة دراهم.

وفيما يلي أثمان الخضر والفواكه ليوم الخميس :

– البطاطس: 9 دراهم

– البصل : 11 درهم

– الطماطم : 5 دراهم / كلغ .

– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء / و الحمراء 18 درهم

– الجزر : 4 دراهم / كلغ ناقص درهمان

– الباذنجان: 10 درتهم / كلغ بقي في نفس الثمن

– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن

-القرع الأخضر: 8 درهم / كلغ ناقص أربعة دراهم

– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم

– الفول الأخضر : 8درهم / كلغ ناقص درهمان

– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم

– اللفت: 5 دراهم / كلغ …ناقص درهمان

– اللوبيا : 20 درهم

– الجلبانة : 14 درهم

– الكرنب: 4 دراهم / للوحدة زيادة درهمان

– الفلفل الحار : 18 درهم الاحمر / الاخضر 10 دراهم كلغ

– الباربا: 5 درهم / كلغ. ناقص درهم

– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 12 درهم

– البقدونس: درهم / الحزمة

– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة

– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة

– أسعار للفواكه بالتقسيط

– التفاح المحلي الاحمر: 15 درهم / كلغ والابيض 13درهم

– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ

– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة

– الموز المستورد: 18 درهم / كلغ

– البرتقال: 8 دراهم / كلغ

– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …بالجملة 5 دراهم

– الإجاص: بين 15 الى 20 درهم / كلغ

– الأفوكادو: ما بين 35 الى 38/ كلغ

– الأناناس: 20 درهم / كلغ

– مانجو: 33 درهم / كلغ….

– كيوي: 25درهم / كلغ

– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ

– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ

– الفراولة: 17 درهم/كلغ بالجملة ما بين 13 الى 14 درهم

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