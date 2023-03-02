أسواق سوس…تراجع اسعار بعض الخضر واستقرار في الفواكه
سجلت بعض انواع الخضر والفواكه بأسوق سوس ماسة انخفاض في ثمنها مقارنة مع الاسبوع الماضي، ويرجع المهنيون الى استقرار المناخ، بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها أقاليم الجهة .
ومن ضمن أصناف الخضر التي عرفت انخفاضا في سعرها، الطماطم بحوالي أربعة دراهم والجزر بثلاث دراهم والقرع الاخضر بتراجع وصل الى حدود أربعة دراهم. والبصل بحوالي 3 دراهم ،فيما استقر سعر البطاطس في حدود تسعة دراهم.
وفيما يلي أثمان الخضر والفواكه ليوم الخميس :
– البطاطس: 9 دراهم
– البصل : 11 درهم
– الطماطم : 5 دراهم / كلغ .
– الفلفل: 10 دراهم.. خضراء / و الحمراء 18 درهم
– الجزر : 4 دراهم / كلغ ناقص درهمان
– الباذنجان: 10 درتهم / كلغ بقي في نفس الثمن
– الخيار: 8 دراهم / كلغ بقية في نفس الثمن
-القرع الأخضر: 8 درهم / كلغ ناقص أربعة دراهم
– القرنبيط (شيفلور) : 8 دراهم / للوحدة. ناقص درهم
– الفول الأخضر : 8درهم / كلغ ناقص درهمان
– القزبر: درهم / للوحدة ناقص 50 سنتيم
– اللفت: 5 دراهم / كلغ …ناقص درهمان
– اللوبيا : 20 درهم
– الجلبانة : 14 درهم
– الكرنب: 4 دراهم / للوحدة زيادة درهمان
– الفلفل الحار : 18 درهم الاحمر / الاخضر 10 دراهم كلغ
– الباربا: 5 درهم / كلغ. ناقص درهم
– اليقطين (القرع الأحمر) : 8 درهم الرومية / كلغ ….القرع البلدي 12 درهم
– البقدونس: درهم / الحزمة
– الكرفس: درهمان ونصف / الحزمة
– النعناع: بين 1 و 50ر1 درهم / الحزمة
– أسعار للفواكه بالتقسيط
– التفاح المحلي الاحمر: 15 درهم / كلغ والابيض 13درهم
– التفاح المستورد: 23 درهم / كلغ
– الموز المحلي: ما بين 8 و 9 دراهم / كلغ بالجملة
– الموز المستورد: 18 درهم / كلغ
– البرتقال: 8 دراهم / كلغ
– الحامض: بين 8 دراهم / كلغ …بالجملة 5 دراهم
– الإجاص: بين 15 الى 20 درهم / كلغ
– الأفوكادو: ما بين 35 الى 38/ كلغ
– الأناناس: 20 درهم / كلغ
– مانجو: 33 درهم / كلغ….
– كيوي: 25درهم / كلغ
– الباباي: بين 13 و 15 درهم / كلغ
– الكاكي: بين 17 و 20 درهم / كلغ
– الفراولة: 17 درهم/كلغ بالجملة ما بين 13 الى 14 درهم