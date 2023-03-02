الطرق السيارة: رقم المعاملات فاق 4 مليارات درهم في 2022

2023-03-02 / 11:38
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هبة بريس

انتقل رقم المعاملات الموطد لشركة الطرق السيارة بالمغرب من 3,99 مليار درهم في سنة 2021 إلى 4,01 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها المالية، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن رقم المعاملات المرتبط بالاستغلال بنسبة 5 في المائة نتيجة ارتفاع حركة المرور على مستوى شبكة الطرق السريعة.

وأورد المصدر ذاته أن رقم المعاملات الموطد بلغ خلال الربع الأخير 999 مليون درهم، مقابل 601 مليون درهم خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات 3,378 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 3,207 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 5,3 في المائة.

من جهتها، بلغت الاستثمارات الخام 623 مليون درهم، مقابل 785 مليون درهم مسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهمت بشكل أساسي أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، إلى جانب مشاريع التمكين الاستغلالي.

وعلى هذا النحو، بلغت الاستثمارات المتراكمة (صافي الاستهلاك) قيمة 68,759 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

ومن جهتها، ظلت الديون الموطدة مستقرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مسجلة 36,869 مليار درهم. وأبانت الديون على المستوى الاجتماعي عن نفس الاتجاه بمبلغ إجمالي قدره 39,186 مليار درهم عند متم دجنبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى الدين، سواء في الحسابات الاجتماعية أو الحسابات الموطدة، ارتفع عند متم سنة 2022، متأثرا سلبا بالفوركس (تداول العملات الأجنبية) غير المواتي البالغ أزيد من 780 مليون درهم.

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