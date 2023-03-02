شركة “Realme” تطرح آخر صيحات هواتف “سلسة C” بأسعار اقتصادية

2023-03-02 / 11:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

كشفت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، اليوم أحدث إضافتها إلى عائلة سلسلة C، وهي هاتف realme C30s.

و حسب بلاغ للشركة، فيتميز الهاتف C30s ببطارية ضخمة في جسم فائق النحافة وخفيف الوزن للغاية، وهو الهاتف الذكي الوحيد ضمن هذه الفئة السعرية الذي يأتي مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع الجانبية.

تتفهم شركة realme الاحتياجات المتنوعة لدى مستخدميها والخلفيات المتنوعة التي يأتون منها. لذلك تم تصنيع سلسلة realme C لتوفير أفضل الميزات لأولئك المستخدمين الذين يختارون الهواتف الذكية الرخيصة.

وقد سعت شركة realme دائمًا لجلب وإضافة ميزات مبتكرة أكثر  إلى سلسلة C، وتضم هذه السلسلة بعضًا من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للمستخدمين. يعد realme C30s أحدث جهد عملت عليه الشركة لإنشاء منتج يدمج بشكل مثالي بين التصميم والتكنولوجيا، وسيحظى هذا الهاتف الذكي بالتقدير والإعجاب مثل أسلافه.

يعد مستشعر بصمة الإصبع الجانبي أحد الميزات الرئيسية في realme C30s نظرًا لكونه الهاتف الذكي الوحيد في هذه الفئة الذي يأتي مع هذه الميزة، يمكن لـ realme C30s ان يفتح في غضون 0.58 ثانية فقط ومجهز جيدًا لتأمين معلوماتك الخاصة، مما يوفر طريقة فتح آمنة ومعززة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد خوارزمية التعرف على بصمات الأصابع في realme C30s أكثر قوة، مما يضمن دقة أعلى على الرغم من أن منطقة استشعار بصمات الأصابع تبلغ 8 مم * 1.6 مم فقط.

يتميز realme C30s بتصميم متناهي الصغر مانع للانزلاق، ويزن 182 جرامًا فقط، ويتميز بهيكل فائق النعومة مقاس 8.5 ملم، مما يمنحه إحساسًا بالراحة والصلابة في اليد، يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزوداً بشاشة LCD كاملة بحجم 6.5 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة للمستخدمين.تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في realme C30s  نسبة 88.7٪، مع ذروة سطوعها عند 400 شمعة.

يوفر realme C30s معالج ثماني النواة Unisoc SC9863A مما يتيح لمستخدميه تجربة تشغيل سلسة للغاية.

في حين توفر البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع وضع التوفير الفائق ساعات طويلة من الترفيه.

مع realme C30s، يحصل المستخدمون على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي يمكنهم من خلالها التقاط صورهم المثالية. يحتوي أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل لمساعدتك على التقاط أفضل اللحظات التي تقضيها مع أحبائك.

سيكون realme C30s متاحًا للمستخدمين بلونين أزرق مقلم و أسود مقلم، و نسختين 2Go/32Go و 4Go/64GO بسعر مميز و إقتصادي.

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