نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر تتضامن مع المهاجرين من جنوب الصحراء

هبة بريس _ وكالات

عبرت نجمة كرة المضرب التونسية أُنس جابر، الأربعاء، عن “اعتزازها” بكونها إفريقية، ودافعت عن “حقّ كلّ فرد في العيش بكرامة”، وذلك بعد خطاب للرئيس قيس سعيّد عن المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وُصف بأنه “عنصري”.

وقالت جابر في تغريدة بالإنكليزية “اليوم هو يوم الانعدام التام للتمييز. بصفتي امرأة تونسية وعربية وإفريقية فخورة، أحتفل بحقّ كلّ فرد في العيش بكرامة”.

وأرفقت تغريدتها بصورة لطابع بريد تونسي صدر في 15 أبريل 1961 احتفالاً بـ”يوم إفريقيا”، تتشابك فيه يدان إحداهما بيضاء والأخرى سوداء.

يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد حكومته إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن وجودهم في تونس مصدر “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

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