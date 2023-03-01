وفد دبلوماسي أمريكي يزور المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالبيضاء

هبة بريس

استقبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، وفدا دبلوماسيا أمريكيا يتقدمه سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط السيد بونيت تالوار.

ويأتي هذا الاستقبال، في سياق دعم وتعزيز انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها الخارجي، وكذا تتويجا لعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، بما فيها المجال الأمني.

وخلال هذه الزيارة، اطلع السفير الأمريكي بالرباط على أحدث التقنيات والآليات التي يتوفر عليها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، كما استمع لتوضيحات بشأن تقنيات البحث الجنائي المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لاستجلاء حقيقة الجرائم ودعم أجهزة العدالة.

وبهذه المناسبة، هنأ الدبلوماسي الأمريكي المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على حصوله على شهادة عالمية للجودة للمرة الخامسة على التوالي، وهي الشهادة التي تنعكس على جودة الخبرات التقنية المنجزة، وتساهم في ترسيخ مقومات المحاكمة العادلة التي تعتمد على الدليل العلمي لإثبات الجرائم.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد دشنت المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء في 16 ماي 2021، وهو المختبر الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة في مجال استخلاص وتحليل عينات الحمض النووي، والكيمياء الشرعية، فضلا على توفره على مصلحـة للتشـخيص باسـتعمال البصمـة الوراثيـة، ومصلحـة الخبرات البيولوجيـة وتلك المتخصصـة في المخدرات والسموم والكيميـاء. كمـا يتوفـر أيضـا علـى وحـدات مختصـة في أمـن نظـم المعلومـات، والصيانـة ومراقبـة الجودة…الخ.

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