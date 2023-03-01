محامية حكيمي: “التهم باطلة.. وموكلي رهن إشارة السلطات”

هبة بريس - الرباط

أكدت محامية نجم أسود الأطلس ومدافع نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أن التهم الموجهة لموكلها والمتعلقة ب”الاغتصاب” باطلة.

ونشرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية نقلا عن محامية حكيمي قائلة: “التهم الموجهة لحكيمي باطلة.. أشرف هادئ، ورهن إشارة السلطات المسؤولة للتحقيق معه”.

وأضافت المحامية، أن “النادي الفرنسي باريس سان جيرمان تقف خلف اللاعب، وتدعمه تماما في هذه المشكلة”.

هذا ويشار الى أن الصحيفة الفرنسية، نقلت عن مصادرها، أن شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، توجهت للشرطة وصرحت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف أشرف حكيمي يوم 25 فبراير المنصرم.

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