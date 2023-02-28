صحيفة ماركا: حكيمي ينفي اتهام الاغتصاب “المزعوم”

هبة بريس

بعد الضجة التي رافقت نشر خبر اتهام الدولي المغربي أشرف حكيمي بشبهة الاغتصاب، أكد الأخير خلى أن الاتهامات الموجهة إليه بتهمة لا أساس لها من الصحة.

وأوردت صحيفة marca الإسبانية، أن نجم الأسود أشرف حكيمي ينفي هذه الاتهامات المزعومة، مؤكدا أن ” كل الاتهامات زائفة”.

هذا وكان صحيفة لوباريزيان الفرنسية، قد نشرت أمس الاثنين، خبرا يفيد اتهام حكيمي باغتصاب شابة فرنسية تبلغ 24 سنة بمنزله في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الجاري.

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