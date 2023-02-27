برنامج “فرصة”.. فتح باب التسجيل في النسخة الثانية

2023-02-27 / 15:52
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هبة بريس

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من البرنامج الحكومي “فرصة” على المنصة الإلكترونية “www.forsa.ma”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامج الحكومي “فرصة” الذي مكن من مواكبة وتمويل 10 آلاف حامل مشروع، أصبح طلب التسجيلات للنسخة الثانية مفتوحا ابتداء من اليوم على المنصة الإلكترونية www.forsa.ma.

وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 1,25 مليار درهم لهذه النسخة الجديدة من “فرصة”، والتي تهدف إلى دعم وتمويل 10000 من حاملي المشاريع الجدد لسنة 2023.

وسجل أن برنامج “فرصة 2023” سيتبنى نفس آليات الإطلاق الأول وستعتمد بشكل خاص على عوامل النجاح الأساسية لنسخة 2022، والتي تتمثل في رقمنة الترشيح الكفيل بالسماح للمنصة الإلكترونية “www.forsa.ma” بتلقي كل الطلبات من كافة مناطق المغرب، سواء الحضرية أو القروية، ما سيضمن تكافؤ فرص جميع المشاركين.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتبسيط معايير الأهلية بشكل يجعل ريادة الأعمال والوصول إلى التمويل في متناول الجميع، إذ تتمثل المعايير الوحيدة للانتقاء في الرغبة التي تحفز حامل المشروع وقوة الفكرة التي يقدمها، إلى جانب تعبئة شاملة لجميع فاعلي البرنامج، من فريق عمل فرصة، السلطات المحلية، الحاضنين والمؤسسات التمويلية.

وسيستمر البرنامج الحكومي “فرصة”، من خلال أكاديمية (Forsa Academy)، في وضع التكوين والمواكبة والدعم في صلب أولويات الخدمات التي يوفرها، لتمكين المشاركين من تعلم أساسيات مجال ريادة الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم، أيضا، إدراج العديد من التحسينات في “فرصة 2023″، ولا سيما التركيز بشكل أكبر على العنصر النسوي من أجل رفع معدل مشاركة النساء من 20 في المائة برسم سنة 2022 إلى 30 في المائة على الأقل خلال سنة 2023.

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