تويتر تسرح عشرات الموظفين

هبة بريس _ وكالات

أقالت شركة تويتر الأمريكية ما لا يقل عن 50 موظفا يوم أمس السبت، وفقا لوسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة

وأشار تقرير يركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة في وقت مبكر، الأحد، نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إلى أن “التخفيضات الجديدة في الوظائف وبلغت حوالى 50 وظيفة أثرت في فرق هندسية متعددة، بما في ذلك تلك التي تدعم تقنية الإعلان، وتطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية للحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر”.

وفي تقرير سابق، أفادت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة “تويتر” استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك على الشركة.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على شركة “تويتر” في أواخر أكتوبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان عدد الموظفين في الشركة نحو 7.5 ألف شخص قبل صفقة الاستحواذ، حسب معطيات “بيزنس إنسايدر

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