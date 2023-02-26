الصورة ة من الارشيف

تويتر تسرح عشرات الموظفين

2023-02-26 / 12:23
0
هبة بريس _ وكالات

أقالت شركة تويتر الأمريكية ما لا يقل عن 50 موظفا يوم أمس السبت، وفقا لوسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة

وأشار تقرير يركز على التكنولوجيا في الولايات المتحدة في وقت مبكر، الأحد، نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إلى أن “التخفيضات الجديدة في الوظائف وبلغت حوالى 50 وظيفة أثرت في فرق هندسية متعددة، بما في ذلك تلك التي تدعم تقنية الإعلان، وتطبيق تويتر الرئيسي، بالإضافة إلى البنية التحتية التقنية للحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر”.

وفي تقرير سابق، أفادت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة “تويتر” استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك على الشركة.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على شركة “تويتر” في أواخر أكتوبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان عدد الموظفين في الشركة نحو 7.5 ألف شخص قبل صفقة الاستحواذ، حسب معطيات “بيزنس إنسايدر

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية .. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية .. أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدد من…

2023-02-26 / 14:11
Photo of أكادير : السجن لـ ” نصاب” استهدف وكالات كراء السيارات بمختلف المدن

أكادير : السجن لـ ” نصاب” استهدف وكالات كراء…

2023-02-26 / 13:24
Photo of الرباط : ايداع ” دركي” السجن وأربعة موظفين بتهم ” التزوير “

الرباط : ايداع ” دركي” السجن وأربعة موظفين بتهم…

2023-02-26 / 13:19
Photo of السيسي حول بيع قناة السويس بتريليون دولار: إشاعات وأكاذيب

السيسي حول بيع قناة السويس بتريليون دولار: إشاعات وأكاذيب

2023-02-26 / 12:41
Photo of مراد المتوكل..تواصل خدمة الرياضة بالقارة الافريقية

مراد المتوكل..تواصل خدمة الرياضة بالقارة الافريقية

2023-02-26 / 12:18
Photo of احصائيات : الحكام يعاقبون اللاعبين ذوي البشرة السمراء أكثر من البيض

احصائيات : الحكام يعاقبون اللاعبين ذوي البشرة السمراء أكثر…

2023-02-26 / 12:02
Photo of انطلاق “قمة العقبة” الأمنية بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين وبرعاية أمريكية

انطلاق “قمة العقبة” الأمنية بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين وبرعاية أمريكية

2023-02-26 / 11:35
Photo of مطالب بالكشف عن مصير “صندوق التضامن” ضد الوقائع الكارثية

مطالب بالكشف عن مصير “صندوق التضامن” ضد الوقائع الكارثية

2023-02-26 / 11:20
Photo of استمرار التحقق بشأن اكتشاف نقش “تيفيناغ” باقليم الجديدة

استمرار التحقق بشأن اكتشاف نقش “تيفيناغ” باقليم الجديدة

2023-02-26 / 10:22
Photo of طقس الأحد.. نزول أمطار مصحوبة بتساقطات ثلجية

طقس الأحد.. نزول أمطار مصحوبة بتساقطات ثلجية

2023-02-26 / 08:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق