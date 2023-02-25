الرباط.. تكريم أطفال القدس المشاركين في محاكاة القمة الدولية للطفولة

هبة بريس

كرمت وكالة بيت مال القدس الشريف ، الأطفال المقدسيين العشرة الذين شاركوا في أشغال الدورة الثالثة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس في الرباط بالمملكة المغربية ، يومي 14 و 15 فبراير الفارط، في موضوع “سلامة القدس من سلامة أطفالها “.

واستعاد أطفال القدس ، بحضور عائلاتهم ، خلال حفل أقيم أول أمس بالقدس ، مشاهد وصورا من مشاركتهم في محاكاة القمة ، التي عبروا خلالها عن تقديرهم لاهتمام الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، بهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني ، وهو الاهتمام الذي يتجسد في رعاية الملك محمد السادس لمخيمات أطفال القدس في المغرب كل سنة.

وعبر أطفال القدس عن امتنانهم لهذه الفرصة ، التي أتاحت لهم الاجتماع بأقرانهم من 21 جنسية من بلدان مختلفة ، وتبادل الأفكار والرسائل معهم ، تضمنت عبارات الأمل في العيش بأمن وسلام ، والتمتع بحقهم في الحياة وفي التمدرس والترفيه ، وتحقيق أحلامهم دون قلق أو خوف من المستقبل ، أسوة بأطفال العالم.

ونقل الأطفال لأهاليهم ، خلال الحفل ، مشاعر التعاطف الإنساني الذي شعروا به خلال مُقامهم في المغرب سواء من الأطفال المشاركين في محاكاة القمة ، أو من مواطنين من عامة المغاربة ممن إلتقوهم خلال جولاتهم في الرباط.

وعبر الأطفال بالمناسبة عن إشادتهم باختيار أقرانهم المشاركين في محاكاة القمة لزميلتهم ياسمين عياد لرئاسة الدورة الثالثة ، خلفا لزميلتها آسية يزيدي ، من المغرب.

يُذكر أن دورات محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس ، التي تنظمها وكالة بيت مال القدس كل سنة ، تشكل منصة يتبادل فيها الأطفال من جنسيات مختلفة الآراء بشأن قضايا مختلفة تهم وضعية أطفال القدس ، وتجسد بُعدا مركزيا في العمل الاجتماعي الميداني ، الذي تقوم به الوكالة ، تحت الإشراف الشخصي للملك محمد السادس.

ولهذه الغاية تستثمر الوكالة في أجيال القدس لتحقيق الإدماج المجتمعي وتوفير بيئة سليمة تمكنهم من التفكير والإبداع والمشاركة في أجواء مفعمة بالحرية والانفتاح ، وترسيخ الأمل في مستقبل أفضل.

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