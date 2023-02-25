وكالة بيت مال القدس

الرباط.. تكريم أطفال القدس المشاركين في محاكاة القمة الدولية للطفولة

2023-02-25 / 10:59
0
هبة بريس

كرمت وكالة بيت مال القدس الشريف ، الأطفال المقدسيين العشرة الذين شاركوا في أشغال الدورة الثالثة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس في الرباط بالمملكة المغربية ، يومي 14 و 15 فبراير الفارط، في موضوع “سلامة القدس من سلامة أطفالها “.

واستعاد أطفال القدس ، بحضور عائلاتهم ، خلال حفل أقيم أول أمس بالقدس ، مشاهد وصورا من مشاركتهم في محاكاة القمة ، التي عبروا خلالها عن تقديرهم لاهتمام الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، بهذه الفئة من المجتمع الفلسطيني ، وهو الاهتمام الذي يتجسد في رعاية الملك محمد السادس لمخيمات أطفال القدس في المغرب كل سنة.

وعبر أطفال القدس عن امتنانهم لهذه الفرصة ، التي أتاحت لهم الاجتماع بأقرانهم من 21 جنسية من بلدان مختلفة ، وتبادل الأفكار والرسائل معهم ، تضمنت عبارات الأمل في العيش بأمن وسلام ، والتمتع بحقهم في الحياة وفي التمدرس والترفيه ، وتحقيق أحلامهم دون قلق أو خوف من المستقبل ، أسوة بأطفال العالم.

ونقل الأطفال لأهاليهم ، خلال الحفل ، مشاعر التعاطف الإنساني الذي شعروا به خلال مُقامهم في المغرب سواء من الأطفال المشاركين في محاكاة القمة ، أو من مواطنين من عامة المغاربة ممن إلتقوهم خلال جولاتهم في الرباط.

وعبر الأطفال بالمناسبة عن إشادتهم باختيار أقرانهم المشاركين في محاكاة القمة لزميلتهم ياسمين عياد لرئاسة الدورة الثالثة ، خلفا لزميلتها آسية يزيدي ، من المغرب.

يُذكر أن دورات محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس ، التي تنظمها وكالة بيت مال القدس كل سنة ، تشكل منصة يتبادل فيها الأطفال من جنسيات مختلفة الآراء بشأن قضايا مختلفة تهم وضعية أطفال القدس ، وتجسد بُعدا مركزيا في العمل الاجتماعي الميداني ، الذي تقوم به الوكالة ، تحت الإشراف الشخصي للملك محمد السادس.

ولهذه الغاية تستثمر الوكالة في أجيال القدس لتحقيق الإدماج المجتمعي وتوفير بيئة سليمة تمكنهم من التفكير والإبداع والمشاركة في أجواء مفعمة بالحرية والانفتاح ، وترسيخ الأمل في مستقبل أفضل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق.. إيقاف شخصين وحجز 1800 قرص طبي مخدر

الفنيدق.. إيقاف شخصين وحجز 1800 قرص طبي مخدر

2023-02-25 / 10:30
Photo of طقس السبت.. أمطار وثلوج بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. أمطار وثلوج بعدد من مناطق المملكة

2023-02-25 / 09:18
Photo of جهة درعة تافيلالت..”تعبئة” لمكافحة آثار موجة البرد والتساقطات الثلجية

جهة درعة تافيلالت..”تعبئة” لمكافحة آثار موجة البرد والتساقطات الثلجية

2023-02-24 / 23:02
Photo of فاس..الوالي زنيبر يغلق 8 حانات بعضها للبرلماني عزيز اللبار

فاس..الوالي زنيبر يغلق 8 حانات بعضها للبرلماني عزيز اللبار

2023-02-24 / 22:09
Photo of متابعة حوالي 24 دركي يشتغلون بأربعة مدن بتهم غسيل الاموال

متابعة حوالي 24 دركي يشتغلون بأربعة مدن بتهم غسيل…

2023-02-24 / 21:48
Photo of تحدث عن “سوء التوطين” ….فيضانات أبي الجعد تصل البرلمان

تحدث عن “سوء التوطين” ….فيضانات أبي الجعد تصل البرلمان

2023-02-24 / 20:09
Photo of أسعار المواد الغذائية .. لجنة اليقظة الوزارية توضح

أسعار المواد الغذائية .. لجنة اليقظة الوزارية توضح

2023-02-24 / 19:49
Photo of بوعياش: المغرب يتوفر على تجربة متميزة في العدالة الانتقالية

بوعياش: المغرب يتوفر على تجربة متميزة في العدالة الانتقالية

2023-02-24 / 19:04
Photo of مكناس..ولاية أمن تُنظم دورة تكوينية لفائدة مستخدمي شركة للنقل الحضري

مكناس..ولاية أمن تُنظم دورة تكوينية لفائدة مستخدمي شركة للنقل…

2023-02-24 / 18:49
Photo of تيزنيت : تنامي البناء العشوائي خارج رقابة السلطات

تيزنيت : تنامي البناء العشوائي خارج رقابة السلطات

2023-02-24 / 18:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق