قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت البلدان المغاربية

هبة بريس _ الرباط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا جددت فيه مطالبتها روسيا بسحب قواتها “فورا وبشكل كامل ودون أي شروط” من أوكرانيا، وهو القرار الذي أيدته أربعة بلدان مغاربية في حين امتنعت واحدة عن التصويت.

وبحسب ما نشر موقع الأمم المتحدة فقد جاءت نتيجة التصويت على القرار بتأييد 141 دولة ومعارضة 7 وامتناع 32 عن التصويت.

وتضمنت نتيجة التصويت تأييد كل من تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا للقرار في حين امتنعت الجزائر عن التصويت.

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