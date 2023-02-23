Duhail's players pose for a group picture ahead of the AFC Champions League quarter-final football match between Qatar's Al-Duhail and Saudi Arabia's Al-Shabab at the Al-Thumama Stadium in Doha on February 23, 2023. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

الدحيل القطري “يصنع التاريخ” ويضرب موعدا ناريا مع حامل اللقب السعودي

2023-02-23 / 23:16
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هبة بريس

بلغ الدحيل القطري نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على الشباب السعودي 2–1، وضرب موعدا ناريا مع الهلال السعودي حامل اللقب الفائز على فولاد خوزستان الإيراني 1-صفر الخميس في الدوحة في ربع النهائي.

ويقام الدور نصف النهائي لنهائي غرب أسيا، الأحد، على ملعب الثمامة المونديالي.

في المباراة الأولى على استاد الثمامة، يدين الدحيل بفوزه إلى نجمه وهدافه الكيني مايكل أولونغا صاحب الهدفين في الدقيقتين 77 و86، فيما سجل سعيد الربيعي الهدف الوحيد للشباب

وأكد المدرب الأرجنتيني للدحيل، هيرنان كريسبو، أن فريقه “صنع التاريخ” بالوصول الأول إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية، مهنئا لاعبيه على المردود الذي قدموه في المباراة التي وصفها بالصعبة والكبيرة أمام منافس قوي وعنيد.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “سنحتفل بالإنجاز الكبير الليلة، لكننا سنبدأ، الجمعة، التحضير لمواجهة نصف النهائي التي تتطلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد من أجل أن نواصل ما بدأناه في النسخة الحالية وتحقيق هدفنا المنشود بالعبور أولا إلى المباراة النهائية”.

وأضاف مدرب ساو باولو البرازيلي السابق “من المبكر الحديث عن الاستراتيجية التي سنتبعها، خصوصا وأن هوية المنافس لم تكشف بعد، لكننا لن نغير من هويتنا من خلال الضغط على الخصم ومحاولة الاستحواذ أكثر على الكرة وخلق الفرص وتسجيل الأهداف”.

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