رسميا .. عودة مزراوي إلى تداريب بايرن ميونيخ

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عودة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد أزيد من شهرين على إصابته بمضاعفات فيروس كورونا خلال مشاركته الأخيرة رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

ونشر النادي البافاري مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر ترحيبا بعودة مزراوي إلى الحصة التدريبية الأولى له خلال 2023.

وكان مزراوي (25 عاماً) أصيب بالتهاب في الغشاء المحيط بالقلب، بسبب تداعيات إصابته بكورونا، الأمر الذي أبعده عن الملعب لأكثر من شهرين.

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