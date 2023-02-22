البرلمان الروسي بغرفتيه يقر تعليق معاهدة “نيو ستارت”

2023-02-22 / 15:16
0
هبة بريس - وكالات

مرر البرلمان الروسي بغرفتيه، الأربعاء، قانون تعليق عمل البلاد بمعاهدة “نيو ستارت” بشأن التسلح النووي، بعد يوم من إعلان الرئيس، فلاديمير بوتين تعليق العمل بها.

وبهذه الخطوة، يدخل تعليق مشاركة روسيا في معاهدة “نيو ستارت”، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة على صعيد الحد من التسلح النووي، حيز التنفيذ تقريبا.

ولم يبق سوى إجراء روتني، حسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، وهو نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبعدها سيصبح القرار الروسي نافذا.

وقالت “تاس” إن مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) وافق بالإجماع على تمرير مشروع قانون تعليق العمل بالمعاهدة.

وكان بوتين قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسي، الثلاثاء، تعليق العمل بالمعاهدة التي تضع قيود على الترسانات النووية الاستراتيجية للبلدين، متهما الغرب بالغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

وبعد الخطاب وجه بوتين قراره إلى مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، من أجل إقراره، وهو ما تم في وقت سابق الأربعاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة بشعة تهز فرنسا.. تلميذ يقت.ل معلمته داخل المدرسة

جريمة بشعة تهز فرنسا.. تلميذ يقت.ل معلمته داخل المدرسة

2023-02-22 / 15:00
Photo of طالبان تحظر موانع الحمل.. والمبرر: “مؤامرة غربية لتقليل المسلمين”

طالبان تحظر موانع الحمل.. والمبرر: “مؤامرة غربية لتقليل المسلمين”

2023-02-22 / 13:18
Photo of زلزال تركيا.. الوفيات تفوق 42 ألفا وحصر عمليات البحث في ولاية واحدة

زلزال تركيا.. الوفيات تفوق 42 ألفا وحصر عمليات البحث…

2023-02-22 / 12:45
Photo of بسبب مشاكل في الواردات.. بريطانيا تحدد كمية مشتريات المتسوقين من الخضر والفواكه

بسبب مشاكل في الواردات.. بريطانيا تحدد كمية مشتريات المتسوقين…

2023-02-22 / 11:45
Photo of روسيا: إذا أوقفنا عمليتنا العسكرية سيمزقوننا إلى أشلاء

روسيا: إذا أوقفنا عمليتنا العسكرية سيمزقوننا إلى أشلاء

2023-02-22 / 11:37
Photo of هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب لبنان وفلسطين

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب لبنان وفلسطين

2023-02-22 / 09:47
Photo of أكبر خسارة للشيكل الإسرائيلي

أكبر خسارة للشيكل الإسرائيلي

2023-02-21 / 23:53
Photo of ولدت تحت أنقاض الزلزال.. الرضيعة “المعجزة” تجد من يتكفل بها

ولدت تحت أنقاض الزلزال.. الرضيعة “المعجزة” تجد من يتكفل…

2023-02-21 / 22:07
Photo of السجن المؤقت لـ4 أشخاص بقضية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا

السجن المؤقت لـ4 أشخاص بقضية تهريب أميرة بوراوي إلى…

2023-02-21 / 19:50
Photo of بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة “ستارت”

بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة “ستارت”

2023-02-21 / 17:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق