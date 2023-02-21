تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 42310 قت.لى

هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، إلى 42310 قتلى.

وذكرت الإدارة في تصريح لها، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، “أن حصيلة ضحايا زلزال 6 شباط/فبراير جنوبي تركيا ارتفع إلى 42310 قتلى”.

وصرحت “آفاد”، اليوم، بأنه تم تسجيل 7 آلاف و242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، مشيرةً إلى أن “قوة 41 منها بين 5-6 درجات و450 هزة بين 4-5 درجات”.

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