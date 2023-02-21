مباريات اليوم.. قمم نارية في البطولة و ديربي الشمال يتصدر المشهد

2023-02-21 / 13:22
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هبة بريس ـ رياضة

تجرى عشية اليوم أربع لقاءات عن الجولة السابعة عشر من البطولة الوطنية في قسمها الاحترافي الأول و هي المباريات التي ستشهد و بلا شك ندية قوية بالنظر لقيمتها.

و ستفتتح مباريات اليوم بقمة المغرب الفاسي و أولمبيك أسفي التي ستنطلق بداية من الساعة الرابعة عصرا بالمركب الكبير بمدينة فاس.

و في السادسة و الربع، تمت برمجة لقائين اثنين، الأول يجمع بين الدفاع الحسني الجديدي و خصمه الوداد الرياضي في مقابلة لن تقبل القسمة على اثنين خاصة للوداد العائد من الخسارة القارية.

و في نفس التوقيت، سيكون عشاق المستديرة على موعد مع ديربي الشمال بالملعب الكبير لطنجة حيث سيواجه اتحاد طنجة ضيفه المغرب التطواني في مقابلة يتوقع أن تستقطب جماهير غفيرة من الناديين.

و ستختتم لقاءات اليوم بقمة قوية كذلك و ستجمع بين مولودية وجدة و شباب المحمدية في المركب الشرفي لوجة بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا.

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