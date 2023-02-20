صرحت بمعلومات خاطئة.. جميلة الهوني تعتذر و توضح

نجلاء مزيان

بعد الكثير من اللغط الذي طال قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بسبب تصريحات خاطئة للفنانة جميلة الهوني، قررت الأخيرة الخروج عن صمتها، وكشف تفاصيل الواقعة.

وعلقت الهوني على القرار الذي يفيد عدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده، قائلة:”ردا على ما وقع بخصوص دعوى إسقاط الولاية على الأب أي الأب غير المسؤول، اليوم اللي وقع هو واحد سوء تفاهم أو لبس فسماع الحكم بطريقة مغلوطة ،خلاني نخرج بخبر غير صحيح ،عفوًا ومعذرة على هذا التسرع من قبلي”.

و واصلت قائلة:”فالبداية بغيت نشكر السيدة المحترمة القاضية بهاد الحكم باعطائي الحق بإلحاق ابني بمدرسة البعثة الفرنسية، وهذا مطلب عانيت منو بسبب التعنت لمدة أكثر من سنة ،وهدي بادرة خير أعتز بها، غير هو مزال الطريق طويلة”.

و استرسلت قائلة :”هاد الحكم عطاني القوة، وخلاني نتشبت اكثر لنصرة هاد القضية ،هاد القضية أكبر من جميلة الهوني ولا ص.ولدي ،هدي قضية عدد كبير من النساء الحاضنات فالمغرب واللي صوتهم ما مسموعش بالمرة”.

و أضافت :”غندق جميع الأبواب وغنمشي فجميع الطرق المشروعة عن طريق المجتمع المدني المغربي، والترافع على دعوة إسقاط الولاية على الأب، الأب غير المسؤول واللي مكيتحملش المسؤولية اتجاه ولادو، الوقت اللي تكلمت فيه على هاد الموضوع ،كان مطروح للنقاش ونا طرحتو للعلن حيت كاينين أبناء اخرين تيعانيو في صمت”.

و أردفت قائلة:”المهم معركتنا طويلة وخاص القانون يتغير ويتماشى مع قضايا هاد المجتمع اللي كنعيشو فيه وكاينة قضايا أكبر من هادشي، والى مبغيتوش هاد النوع من القضايا اصلا فخاص الآباء يتحملو مسؤليتهم اتجاه ولادهم،التغيير ممكن خاص غير الشجاعة تسبق”.

و تابعت :”وشكرًا لكم على الدعم ديالكم وشكرًا حتى للي متيهموش الأمر ولكن راه اي واحد فينا يقدر يوقع ليه هاد المشكل ممكن انت ولا انت ولا بنتك ولا ابنك ولا اختك ولا خوك ولا شي واحد من الاقارب ،او غير الله يخليكم متلصقوهاش للدين حيت بعيد ديننا على الظلم”.

وفي السياق ذاته،قضت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، يومه الإثنين بعدم قبول إسقاط ولاية الفنان أمين الناجي عن ابنه بعد الدعوى التي رفعتها ضده طليقته الفنانة المغربية جميلة الهوني.

و قررت المحكمة ذاتها، عدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق باسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي،أي تمكين المدعى عليه لابنه المحضون ص. الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وجدير بالذكر، ان جميلة الهوني طالبت بإسقاط ولاية الأب و كذا الحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية المتعلقة بإبنها.

ويشار إلى أن الفنانة المغربية كشفت خلال الأيام السابقة عن معاناة ابنها بسبب عدم منحه الموافقة لتغيير مدرسته، و كذا حرمانه من الحصول على جواز السفر للذهاب رفقة أصدقاءه في رحلة رياضية للتعرف على احدى النوادي الكروية باسبانيا،”على حد تعبيرها”.

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