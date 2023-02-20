وكيلة أعمال هالاند: “سعر اللاعب مليار يورو ولا أمزح”

2023-02-20 / 18:59
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هبة بريس - وكالات

كشفت رافايلا بيمنتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن سعره الآن يساوي مليار يورو.

وقالت في مقابلة مع برنامج «Telefoot» الفرنسي، إنها متأكدة من أن ثمنه يساوي مليار يورو، مصيفةً أنها جادة ولا تمزح لأنها قيمة اللاعب الحقيقية.

وأوضحت أن ما يميز موكلها عن غيره من اللاعبين طبيعته الواقعية وابتعاده عن الغرور، مشيرة إلى أنه أحد أهم النجوم في مستقبل كرة القدم بسبب عمره الصغير، ومهاراته، وقوته البدنية، وتطور مستواه.

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