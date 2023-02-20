التلكؤ في معالجة ملفات مرضى منخرطي ” كنوبس” يصل البرلمان

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل السخط القائم بين صفوف منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب سياسة التماطل والتلكؤ في معالجة ملفاتهم، وجهت النائبة البرلمانية، عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أسباب هذا التماطل، وكذا عن سبل وآليات تسريع استفادة المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لأن الحياة حق.

واستندت البرلمانية الاتحادية في سؤالها، على أن مجموعة من المرضى، خاصة الأمراض المزمنة والخطيرة يعانون تماطل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس في التجاوب مع ملفاتهم التي تبقى عالقة لمدة تفوق سنة، مشددة على أن هذا التماطل يقف حجرة عثرة أمام الورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس والهادف إلى تعميم التغطية الصحية.

واستعرضت البرلمانية الاتحادية نموذج من هذه المعاناة تلك التي يعاني منها مرضى القلب والقصور الكلوي وغيرها من الأمراض التي لا تحتمل الانتظار” ومنهم من وافته المنية بسبب هذا التماطل غير المسؤول واللاإنساني، علما أن فترة انتظار الملفات تتجاوز المدة والفترة المحددة لإجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية.

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