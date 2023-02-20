“تويتر” يفرض رسوما على رسالة رمز التأكيد عند تسجيل الدخول للتطبيق

هبة بريس

قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن موقع “تويتر” سيفرض رسوما متعلقة بالرسالة النصية التي تتضمن رمز التأكيد، عند تسجيل الدخول للتطبيق.

وذكر الموقع، أن هذه الرسالة، وهي خطوة الأمان الثانية قبل تسجيل الدخول، ستصبح بمقابل مادي.

وأضافت أن المشتركون بخدمة “تويتر بلو” هم وحدهم من يحق لهم الاستفادة من هذه الخاصية، علما أن الاشتراك بـ”تويتر بلو” يكلف 11 دولارا شهريا.

وستبدأ هذه الخطوة بالسريان ابتداء من 20 آذار/ مارس، وحينها لن يكون أمام مستخدمي تويتر الآخرين سوى سبيلين لمصادقة تسجيلات الدخول إلى المنصة من دون كلفة، من خلال المصادقة بواسطة التطبيق على الهاتف المحمول أو ومفتاح الأمان

والمصادقة الثنائية للدخول إلى الحساب، تتطلب من المستخدمين كتابة كلمة المرور الخاصة بهم ثم إدخال رمز أو مفتاح أمان للوصول إلى حساباتهم، فهي إحدى الطرق الأساسية للمستخدمين للحفاظ على أمان حساباتهم على تويتر، حسب ما ورد في تقرير سي أن أن.

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