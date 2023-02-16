وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى كييف، الخميس، في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام، حسبما أفاد مكتبه.

وقال كوهين لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية، بحسب بيان صدر عن وزارته، “وقفنا إلى جانب الشعب الأوكراني وأوكرانيا في العام المنصرم”.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا.

وأضاف: “اليوم (الخميس) سنرفع العلم الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في كييف التي ستستأنف أنشطتها بشكل مستمر بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين”.

ويعد كوهين أكبر مسؤول إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ اجتياح القوات الروسية لجارتها في العام الماضي.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، سعت إسرائيل إلى البقاء على الحياد في هذا النزاع لا سيما بسبب انتشار الجيش الروسي في سوريا المجاورة.

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