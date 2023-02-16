أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 16 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.90790 ….. 11.5145

1 دولار أمريكي 9.25190 …….. 10.7522

1 دولار كندي 6.91470 …….. 8.03610

1 جنيه استرليني 11.1470 …….. 12.9550

1 جنيه جبل طارق 11.1360 …….. 12.9420

1 فرنك سويسري 10.0330 …….. 11.6590

100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510

100 كرونة سويدية 88.9260 …….. 103.350

100 كرونة نرويجية 90.6690 …….. 105.370

1 ريال سعودي 2.46660 …….. 2.86660

1 دينار كويتي 30.2100 …….. 35.1100

1 درهم إماراتي 2.51890 …….. 2.92730

1 ريال قطري 2.53200 …….. 2.94260

1 دينار بحريني 24.5410 …….. 28.5210

100 ين ياباني 6.91360 …….. 8.03480

1 ريال عماني 24.0310 …….. 27.9270

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