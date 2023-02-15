“جورج وسوف” يهدي “نص عمري” لروح ابنه الراحل

2023-02-15 / 15:58
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نجلاء مزيان

طرح الفنان السوري جورج وسوف جديده الفني، تحت عنوان “نص عمري” بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة نجله الأكبر وديع.

ويشار إلى أن، وديع جورج وسوف، توفي بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” بلبنان، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية “تكميم معدة”.

ونفى النجم السوري جورج وسوف،عبر بيان صادر عن مكتبه،-نفى- الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، حول اعتزاله الغناء.

وقال وسوف : “بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع”.

وتابع قائلا: “على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

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