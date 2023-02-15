“الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لفخامة السيد أليكساندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس أليكساندر فوتشيتش باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الصربي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد اعتزازي بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، والتي نحرص سويا على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0