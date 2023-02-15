“الملك” يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

2023-02-15 / 12:13
0
هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لفخامة السيد أليكساندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس أليكساندر فوتشيتش باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الصربي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد اعتزازي بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، والتي نحرص سويا على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل” برشلونة” وزبانيته

لماذا يغطي ” بوريطة” على فضائح القنصل العام ل”…

2023-02-15 / 13:48
Photo of تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

تحركات المغرب بإفريقيا ..”توطيد للعلاقات” و “مواجهة مشتركة للتحديات”

2023-02-15 / 09:31
Photo of نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير المياه

نيويورك .. تسليط الضوء على سياسة المغرب في تدبير…

2023-02-14 / 22:51
Photo of أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات المكشوفة

أوزين: المغرب بمؤسساته سيبقى سدا منيعا في مواجهة المناورات…

2023-02-14 / 21:57
Photo of رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر بين البلدين

رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل الحافظي ويرحب بالتعاون المثمر…

2023-02-14 / 21:13
Photo of المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري حول السلوك المسؤول للشركات

المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري حول السلوك المسؤول للشركات

2023-02-14 / 20:11
Photo of من دبي.. ميراوي يؤكد على ضرورة تمكين الشباب من الكفاءات الأفقية

من دبي.. ميراوي يؤكد على ضرورة تمكين الشباب من…

2023-02-14 / 18:06
Photo of برلماني أوروبي يدعو إلى الحفاظ على الشراكة القائمة مع المغرب

برلماني أوروبي يدعو إلى الحفاظ على الشراكة القائمة مع…

2023-02-14 / 16:10
Photo of مجلس النواب”البرازيلي “يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع المغرب

مجلس النواب”البرازيلي “يصادق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع…

2023-02-14 / 15:40
Photo of بدبي.. فتاح العلوي تستعرض تجربة المملكة في مكافحة التغير المناخي

بدبي.. فتاح العلوي تستعرض تجربة المملكة في مكافحة التغير…

2023-02-13 / 23:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق